القضاء اللبناني يطلب القبض على حاكم المصرف المركزي

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طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الاثنين، توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين، بتهمة «تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال».

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدعية العامة في ملف «شركة مكتف للتحويلات المالية»، أصدرت «ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل الداتا كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم».

ويتهم اللبنانيون زعماء سياسيين ومسؤولين، من بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج عند بدء انهيار النظام المالي في عام 2019 وتهاوي قيمة الليرة مقابل الدولار، في وقت كانت المصارف تمنع المواطنين من تحويل أي مبالغ وتقيّد سحب ودائعهم الدولارية، حتى لدواعي الهجرة.

وأحالت عون التحقيق الأول في جبل لبنان إلى القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب وإصدار مذكرات توقيف بحق ميشال مكتف مالك «شركة مكتف للتحويلات المالية»، وأنطون الصحناوي رئيس مجلس إدارة مصرف «سوسيتية جنرال»، وحاكم مصرف لبنان والمتهم بـ«جرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال»، ومايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان والمتهمة بـ«جرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات»، وفقاً للوكالة الرسمية.