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نائلة جبر: العائدون من الهجرة غير الشرعية لا يسعدون بالأموال التي جمعوها

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نائلة جبر: العائدون من الهجرة غير الشرعية لا يسعدون بالأموال التي جمعوها نائلة جبر: العائدون من الهجرة غير الشرعية لا يسعدون بالأموال التي جمعوها

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عبرت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عن حزنها على ما يحدث للشباب الذين يقومون بالهجرة غير الشرعية، موضحة أن الحزن لا يمنعهم من التفكير في المستقبل ووضع حلول لهذه المشكلة.

وأوضحت جبر، خلال لقائها مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنها ستزور القرية التي خرج منها الشباب الذين غرقوا خلال هجرتهم بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا مؤخرًا.

وأضافت أن جميع المهاجرين الذين يغادرون البلاد بطريقة غير شرعية يعملون في الأسواق والمطاعم ويمتهنون ببعض الحرف البسيطة في البلاد التي يستقرون بها، موضحة أن العائدين من الهجرة غير الشرعية لا يسعدون بالأموال التي جمعوها وعادوا بها.

وأكدت أن أكثر الدول التي يرغب الشباب في الهجرة إليها هي إيطاليا تليها فرنسا، بينما تصدرت محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية قائمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن تجار البشر المهربين للهجرة غير الشرعية معدومي الضمير، ويطرقون الأبواب لحث الشباب على الهجرة، حتى أن هناك مقهى في رشيد لتجار الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت جبر أن ليست من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، وشددت على أن الإنسان الذي تم تهريبه لا يُعاقب وفقا للوائح الدولية، ولكن الشخص المُهرب الذي يحصل على أموال يتم معاقبته قانونا وعقوبته تكون رادعة.

المصرى اليوم

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