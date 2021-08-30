««في نفس التوقيت سنويا».. تفاصيل إخلاء منازل وأراضي طرح النهر بالمنوفية

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كشف سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون محافظة المنوفية، تفاصيل إخلاء منازل وأراضي طرح النهر في المنوفية خوفا من الفيضان.

وقال سامي سرور في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «في نفس التوقيت من كل عام يحدث ارتفاع في منسوب مياه النيل في فرع رشيد، وهناك أراضي طرح نهر تعتبر حرم نهر النيل ويتم غمرها بالمياه مع بداية ارتفاع منسوب المياه، ونقوم بتنبيه الأهالي لرفع جميع الزراعات في أراضي طرح النهر».

وأضاف سامي سرور: «حتى الآن لم ترتفع المياه وتصل للمنازل وأراضي طرح النهر المجاورة لشاطئ النهر». موضحا تكليف طارق أبوحطب نائب رئيس مجلس ومدينة أشمون بتفقد ارتفاع منسوب نهر النيل حيث تم عمل المعينات اللازمة على الأراضي المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد.

واتضح أن جميع الأراضي تم إخلائها من الزراعات كما تم التنبيه على أصحاب البيوت بضرورة الإخلاء خوفا من خطورة ارتفاع وزياده منسوب المياه بنهر النيل مع العلم بأنه حتى الآن لم تدخل المياه المنازل لكن أصبحت مجاورة لها.