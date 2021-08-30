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نائلة جبر: تواجه الهجرة غير الشرعية منذ 2014.. ولم تستغل قضية اللاجئين

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نائلة جبر: مصر تواجه الهجرة غير الشرعية منذ 2014.. ولم تستغل قضية اللاجئين نائلة جبر: تواجه الهجرة غير الشرعية منذ 2014.. ولم تستغل قضية اللاجئين

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قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إنها تلقت خبر حادث مركب الهجرة غير الشرعية الذي ضم عددًا من أبناء قرية في الدقهلية، عن طريق نواب الدائرة بمجلس النواب.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن المركب كان يضم 80 شخصًا، مشيرة إلى غرق 11 مصريا كانوا على متن السفينة.

وأكدت أن جهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية بدأت منذ عام 2014، بسن عدد من القوانين، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح كان لديه رؤية واضحة للقضاء على الظاهرة.

وتابعت «مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتاجر بأزمة اللاجئين وعاملتهم مثل المواطنين، ومكنتهم من الاندماج في المجتمع».

المصرى اليوم

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