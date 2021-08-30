سيرة شاعر وقضية: عارف حمزة في ديوانه «عُشْبٌ مكسورٌ من وسطه»

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الشاعر عارف حمزة (مواليد ١٩٧٤) كتب لي على الماسنجرMessenger، ردا على سؤالي عن أحواله وأحوال أسرته يقول «كلنا بخير لولا الأسى يا صديقي» هذا الأسى هو ما يقابلنا في شعره تحت اسم «الهجران». هذا الهجران لا تداوي منه علوم الأطباء ولا براعتهم. يكتب عارف حمزة عن الأحداث الجارية، عن المأساة السورية، لو كنا في إطار القصيدة العمودية أو حتى قصيدة التفعيلة الراسخة، لقلنا إنه يعالج شعر المناسبات، لكنه لا يسقط في ركن المناسبة الضيق، لذلك لا يضيره أن يصنع ديوانا شعريا أو أكثر حول مأساة بلده، هو مثل محمود درويش (١٩٣٥- ٢٠٠٨) شعره حول بلده شعر إنساني لا يُقرأ في السياق الوطني القومي وحده.



أصدر عارف حمزة ثمانية دواوين، وقد انتهى من كتابة الديوان التاسع بعنوان «جزار ضخم يطعم عصفورا» وسلمه لدار النشر، واظب على كتابة الشعر، فأصدر عام ٢٠١٨ ديوانين، في القاهرة صدر ديوان «عشب مكسور من ووسطه» (الهيئة المصرية العامة للكتاب) وعن دار سيسون بسويسرا صدرت له مجموعة شعرية صغيرة بعنوان «لستَ وحيدا» وفيها مقطوعة عن الكتب، يقول الشاعر:

«أفكّرُ في الكُتب أيضا

في تلك المناطق المنكوبة من بلدي

من يأخذهم إلى الحمّام؟

من يضع إصبعين في أذنيها

كلما بدأ القصف؟»

هل كان هاجس الخوف على الكتب والثقافة وتراث الفن والأدب، هو الدافع لكي يعمل عارف حمزة في مكتبة لبيع كتب الشعر والروايات في ألمانيا، لا أظن، هو مهاجر هناك الآن منذ العام ٢٠١٣م، ولحقت به أسرته عام ٢٠١٥، كان قبل ذلك يعمل محاميا في بلده، هو مولود في الحَسَكَة شرق سوريا، وعمل في مجال حقوق الإنسان، هاجر تحت قصف الحرب الضروس في بلده، مرّ بتركيا، ثم تركها إلى مقصده حيث استقر في ألمانيا، هناك كتب الديوان الجديد.

يخيل إلىّ أن عارف حمزة، وهو يكتب ديوان «عُشْبٌ مكسورٌ من وسطه» كان مثل رجل سقطت عليه صخرة ضعضعت جسده وأرهقت روحه، ولكنه تحمّل وصمد، فلما أفاق وقد انزاحت الصخرة من فوق بدنه، أخذ يئن ويتألم ويعاني، وكان بكاؤه مسموعا، وعويله يقطع نياط الفؤاد.

في هذا الديوان سنرى كأن «جميع الكائنات تبكي من ألم الفراق» كما قال نجيب محفوظ، في رواية ليالي ألف ليلة، وفيه سنكون أمام معنى الموت، أو سؤال الموت. ففي نص «قصيدة مرسين» مقارنة بين شاطئ وشاطئ :

«الرمل هنا نظيف وبارد

لا حجارة، لا أصداف،

لا رسائل مدفونة في قوارير

لا يغني الصيادون أغاني حب

وهم يسهرون في بطن البحر

وهم يتلفون مجلات «البورنو» الضخمة

لا أحد بكى هنا

كما فعلت قلوب محطمة

على شواطئنا الوسخة»

مرسين مدينة شاطئية في جنوب تركيا، والنظافة التي ذكرت في السطر الأول، تقابلها الوساخة، في السطر الأخير من المقطع، ذكر النظافة ليس مدحا للبلد الذي حطّ الشاعر رحاله فيه مؤقتا، ولا كانت لفظة الوساخة قدحا في بلده سوريا، إنها مقارنة بين اللهو والانشغال، هنا لا غناء ولا بكاء، هناك قلوب محطمة، هنا بحر وشاطئ وهناك بحر وشاطئ، لكن شتان بينهما، والخلاصة هي «ويلٌ للشجيّ من الخَليّ» كما يقول المثل العربي.

الصوت في قصيدة مرسين هو صوت الشاعر، المشغول بأمر طفليه، وأمر الأطفال السوريين جميعا، الصيادون هنا والشاطئ والمياه والغربان والسمك والهواء، كلها تمثل زمنا تركيا، يقابل الزمن السوري، لكن قلبا واحدا، مشطور بين الزمنين، هو الذي يؤلمنا بما يفيض منه من الأنين:

«أزورُ الصيادين كثيرا هنا في مرسين

أبحثُ

بين الأسماك التي اصطادوها

عن أقرباء لي

غرقوا في البحر»

البحر شاهد لا يكذب، ولا يتجمل، يشهد على الغرق والموت، ويشهد على ضحكات الأطفال ولعبهم البريء، والشاعر يراقب ويخبرنا عن الأطفال إذ يلعبون:

«والبحرُ كان يلاحقهم

كي يتذوّق أصابعَ أرجلهم

كانوا يضحكون ويضحكون

وكأنهم

من بلدٍ سعيد»

لفظ «كأن» حرف شبيه بالفعل، جعله الشاعر في سطر وحده، هو يفيد الشك والظن، كما يفيد التشبيه، ولقد قام هنا مقام الصور والكتب والمقالات، نفى الأكاذيب والتحليلات السياسية والاستراتيجية، وأظهر بحور الدماء يخوض فيها الأطفال بأقدامهم.

«قصيدة مرسين» عمل شعري شامخ، بناه الشاعر بناء محكما، فبدأ في المقطع الأول بوصف الشتاء في مرسين، وانتهى في المقطع الحادي عشر، بظهور النوارس المتنظرة، كأنه الأمل، الأمل لا تمثله النوارس وحدها، بل الأطفال. كان الأطفال في القصيدة هم الذين أمسكوا بيد الحياة ينزهونها على شاطئ البحر:

«البحرُ يصخبُ الآن

كخمسة رجال تحت التعذيب

بينما أنزّه طفليّ

كجَدٍّ لهما»

سيبقى البحر في هذا الديوان يمثل الصفاء والشموخ، ويمثل أيضا المعبر بين الزمنين اللذين يشنقان القلب بينهما، أما السماء فلم تكن في قصائد الديوان إلا مصدرا للقنابل، سماء «الإسلاميين» وسماء «الوطنيين» لا يأتي منها إلا القنابل، وأما الأرض ففيها الجثث وفيها الأنقاض، القوى الكبرى، مثل القوى الإقليمية، كلهم يريدون الأرض حتى لو كانت أنقاضا، أما الجثث فقد تركوها لأصحابها يبحثون عنها، وقد تجنب الشاعر تماما ذكر أي من هؤلاء الذين يدمرون في سوريا، لا الحاكم ومن معه، ولا المعارضة، ولا أي من القوى اللاعبة على الأرض. فقط النساء والأطفال، هم من يحضرون في قصائد الديوان، ذلك أن من حضر من الرجال فقد تحولوا إلى شهود مثلما هي حال الشاعر نفسه، أو هم أصبحوا طعاما لأسماك البحر، أو دفنوا تحت أنقاض بيوتهم.

هناك نوع من الرجال في القصائد، هم جنود حراسة يظهرون على الحواجز، ولأن الشاعر في حالة هجرة «غير شرعية» سوف يكون له مع هؤلاء لقاء:

«على الحواجز كنت أحدّق في الجنديّ

كنت أبحثُ عن أنثى في عينيه

عن زُرقةٍ على رقبته بسبب الحُبّ

عن مياهٍ بيضاء في عينيه بسبب الهجران..

ولكن لا شيء واحد فيه، لا شيء

مثل هذا الثلج المتّسخ في الطرقات

وكنتُ أتألّمُ لأجله»

الشاعر الذي يتأمل سلوك الإوز والبط، هو في النهاية «يراقب الحياة» الحياة التي صار إليها هناك، لكن هذه الحياة كلها بما فيها من صخب وعنف، وبما فيها من سلام واطمئنان، هي حياة لا تخص الشاعر، حيث «لا أحد هنا». حياة الشاعر أصبحت «حياة افتراضية» يجلس أمام الشاشة متأملا في خرائط «جوجل أيرث» باحثا عن بيته، حيث توجد أمه، وحيث تمارس طقوس زيارة الموتى، أيام الخميس، ثم تتحول أضغاث الأحلام إلى واقع يعيشه، ففي النهاية سوف يعيش وسط الأموات فيكون بمقدورهم أن يلوحوا له بالتحية.

في قصيدة «تفسير المنفى» يلجأ الشاعر إلى مجاز الأليجوريا Allegory حيث:

«تقول الإوزة لطفلتها:

هيا. تعلمي الطيران بسرعة

علينا أن نهاجر

لن نستطيع تحمل هذا البرد الشديد

انظري

كيف صار حال الأطفال السوريين

الذين

من عمرك»

إن الأطفال والنساء هم صلب الخطاب الشعري هنا، فانحاز لجانب الحياة، ولجانب الأمل، برغم الألم والأنين والدماء والأنقاض.

في قصيدة أخرى طويلة بعنوان «مثل سيروم معلق في يدها» (والسيرومSerum في اللهجة السورية هو المحلول الذي يحقن في الوريد) يصور الشاعر حياته في بلاد أوربا الباردة، في ساحة مدينة «بوخهولز» الصغيرة في شمال ألمانيا، يجلس الشاعر بين من خلفتهم الحروب «معطوبين» عاطلين، يصبح مثلهم منفصلا عن الحياة، في هذه القصيدة يرى الشاعر نفسه أشبه بالنساء الوحيدات المهجورات، يصنعن جوارب لأطفال الآخرين، أما الرجال الذين يعرفهم من السوريين، فقد صور حاله وحالهم، صور الحياة التي توارت عن أجساد من واراهم القصف في سوريا::

«نجونا من القصف

وصارت حياتنا أبعد

من أن نستعيدها

كانوا مثل نباتات منزلية

وكنا مثل حشائش في العراء

الحياة فقط

كانت تفصل بيننا»

المشكلة أن هذا الاغتراب لن يكون في أوربا، بل إن الشاعر نفسه لن يعود إلى سوريا كما كان مواطنا عربيا أو كرديا، بل لاجئا. كل شيء تغير، الفلاحون لا يبذرن الحب في الأرض، بل جثث أبنائهم؛ لذلك فإن «السماء لم تعد تعنيهم في شيء» فلا يأتي منها إلا أصوات وهمية، وهذا أبلغ رد على المعارضة الإسلامية التي تزعم أنها تتحدث باسم السماء، ربما كانت «إوزة» مريضة تتجول عند البحيرة المتجمدة، هي أقرب إلى الشاعر من سماء أولئك الأدعياء، وبرغم ذلك فإن الشاعر الذي أحس بجسده ميتا مثل أجساد معطوبي الحروب، بقي له قلب ما يزال ينبض:

«كنت أحبُّ

أن تكون الحياة طويلة

مثل التفاتتكِ إلي»

لجأ الشاعر للسرد غير هياب، هناك قصص يجب أن تحكى، قصيدة «مرآة في الباص» قصة منسوجة من بداية ووسط ونهاية، في دفقة سردية، لو شبهناها بقصيدة من قصائد شعر التفعيلة فهي تشبه «القصيدة الدائرية» لكن الشعر يزاحم القصة ويتغلب عليها، هنا فتى وحيد مع زملاء له يركبون الحافلة، كانوا صخّابين، وهو كان وحيدا، لا أحد ينظر إليه:

حاول مرارا أن يلفت انتباه أحدهم دون جدوى

فصار ينظر مثلي من الشباك.

الوحدة تجعل الخامسة عشرة تسكن مرتاحة في الستين

التفت نحوي ونظر إليّ»

أما قصيدة «رأيت عشر عيون جميلة وقد انكسرت» فهي سردية أيضا، لكنها تتمادى في السرد، ليست أسطرا، بل دفقات من الجمل الطويلة، إنها لا تتمسك بقواعد الشعر وشروطه، لكنها تراعي العيون والجمال الذي تسلطت عليه الحرب، يسرد الشاعر في قصيدته شطرا من حياته في مدينة حلب، حيث كان طالبا جامعيا، يعرف المدينة الجامعية ومقهيين، وبضعة شوارع، الآن ماذا تعني له حلب، وماذا تعني للعالم، حلب هي نصف سوريا نصفها الصناعي الصاخب بالحياة، وقد تدمر الآن، هناك حي بالكامل بني على طراز بيوت الشانزليزيه في باريس، هذا ما يقوله العائدون من حلب لأبناء عمومتهم، الخدعة كانت أن الحكاية حين تكررت صاروا يشعرون كأنهم عادوا الآن من باريس. ثم ينتقل المشهد إلى فقراء حلب إنهم من قرى: ريف حلب، وجرابلس، وتل رفعت، وعندان، والسفيرة، ودارة عزة، وأخترين، وإعزاز، ومارع، نحن الآن في قلب الحرب، هؤلاء نسوة هاربات من جحيمها، حينما قال رجل لهن: «الحمد لله على سلامتكم يا جماعة» فالتفتت إليه امرأة مسنة بعينين لا بياض فيهما وقالت: سلامة شو يا ابني؟ سلامة شو؟ الناس اللي انت شايفها ماتت» لكن الأشد فتكا بكل قلب يحس، أن تقول إحدى النساء، في روايتها أنها كانت تجرب أن تشعل ضوء الليزر من قداحة في يدها لكي ينتبه طيار مغير، فيقصف البيت ويريحها وأبناءها الصغار. عنوان القصيدة متخذ من عيون البنات الخمس مع أمهن، لكن المعنى ينصرف أيضا إلى تلك القرى التي ذكرها الشاعر في القصيدة، فهي، برغم الفقر، كانت مواطن جمال وهدوء وسلام، وقد انطفأت بفعل القصف والدمار، الذي أحدثته آلة حرب مجنونة.

في ديوان «عشب مكسور من وسطه» نحن أمام قلب واحد وزمنين، يستعين الشاعر بالاستعارة والتشبيه، كما يبني عمله على المفارقة، والسرد في هذا الديوان مسيطر على بعض القصائد، لكن الشاعر يغادر الغنائية كليا، لذلك فهو في تصويره للحرب، ينقل على لسان الذين نجوا من الحرب، أو بدا كأنهم نجوا، هو ينقل من الواقع، فيحاكيه، بل «يسجله». النباتات في هذا الديوان إما صفراء ذابلة أو اصطناعية بلا حياة، أو أعشاب مكسورة، والدم إما متخثر أو يسيل أنهارا، والأسماك ترثي جثث الموتى وتبكيهم، إن الديوان شهادة على ما جرى، شهادة حيّة مؤلمة، دامية وصارخة، هذه الشهادة تستعين بالخطاب الشعري في مقابل خطابات السلطة، وخطابات الأيديولوجيا، وكل خطاب مصنوع يتجاهل الإنسان وينفيه.

د. إبراهيم منصور - صورة أرشيفية

أستاذ النقد والأدب الحديث، جامعة دمياط