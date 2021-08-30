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اتحاد جدة يتعاقد مع صفقة

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اتحاد جدة يتعاقد مع صفقة الزمالك اتحاد جدة يتعاقد مع صفقة

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد العميد مع يوسف نياكتي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الإنتقالات الصيفية الصيفية في ، ليكون ثاني صفقات اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع البرازيلي ايجور كورنادو.

وارتبط اسم "نياكاتي" في الأيام الماضي بالإنتقال إلى صفوف خلال الميركاتو الصيفي، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لللفريق الأبيض، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا لعب مع فريق الوحدي السعودي في الموسم الماضي 23 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أهداف.

المصرى اليوم

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