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«الداخلية العرب» يدينون الاعتداءات الإرهابية لجماعات الحوثي على الأراضي

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«الداخلية العرب» يدينون الاعتداءات الإرهابية لجماعات الحوثي على الأراضي السعودية «الداخلية العرب» يدينون الاعتداءات الإرهابية لجماعات الحوثي على الأراضي

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أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها جماعات الحوثي على الأراضي التي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأضاف بيان صادر عن الأمانة في بيان لها من مقرها بالعاصمة التونسية: «إن الأمانة العامة للمجلس تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية».

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مساندتها لجميع الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

المصرى اليوم

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