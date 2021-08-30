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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يجب شن عملية عسكرية على «طالبان» إذا رفضت تسليم معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات استولت عليها، أو «قصف أو تدمير» هذه المعدات.

وقال ترامب: «لم يحدث أبدا في التاريخ أن تمت معالجة انسحاب من حرب بشكل سيء أو غير كفوء مثل انسحاب إدارة الرئيس جو بايدن من أفغانستان. بالإضافة إلى ما هو واضح، يجب المطالبة بإعادة جميع المعدات على الفور إلى الولايات المتحدة، وهذا يشمل كل قرش من الـ85 مليار دولار التي دفعتها الولايات المتحدة» في أفغانستان وهي قيمة الأسلحة المقدمة لحكومة كابل المنحلة.

وأضاف: «إذا لم يتم إعادة المعدات، فعلينا شن عملية عسكرية واستعادة معداتنا، أو على الأقل قصف هذه المعدات... لم يخطر ببال أحد أن مثل هذا الغباء وهذا الانسحاب الضعيف ممكن».

وبعد أن سيطرت «طالبان» على العاصمة الأفغانية كابل، أفادت الأنباء بأن الحركة استولت على أسلحة أمريكية بالمليارات بما فيها بنادق وعربات مدرعة ومروحيات وطائرات.

ويعتقد أن القوات الأفغانية كانت تمتلك 211 طائرة أمريكية بين مقاتلة ومروحية وطائرة شحن عسكري، 46 على الأقل منها هرب بها طياروها إلى أوزبكستان المجاورة.