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تستهدف الحكومة إعادة تحويل مليون فدان من الرى بالغمر إلى الرى الحديث «التنقيط»، وهذه المساحات تم العمل عليها منذ يوليو 2020 مناصفة بين وزارتى الرى والزراعة.

منظومة تحديث الرى

والمنظومة تسعى إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد استهلاك المياه وتقليل تكلفة الإنتاج وحل مشاكل اختناقات الرى.

منظومة تحديث الرى

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم الانتهاء من تحديث الرى في مساحة 500 ألف فدان ضمن خطة الوزارة، وتم الانتهاء من 400 ألف فدان، موضحا أنه توجد طلبات للبنوك العاملة في تمويل منظومة تحديث الرى، ومنها البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى، وتعاقدات مع شركات بمساحة 95 ألف فدان أخرى بالأراضى الجديدة.

منظومة تحديث الرى

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص الأراضى القديمة يوجد في خطة التحديث 3 ملايين و700 ألف فدان من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالرش والتنقيط بالتعاون بين وزارتى الرى والزراعة، وأيضا تأهيل المساقى بهذه المساحة وتنفيذ ممارسات زراعية تستهدف ترشيد المياه بمساحة مليونى و100 ألف فدان أخرى في أقصى شمال الدلتا دون الإجبار على التحول إلى الرى الحديث، نظرًا لطبيعة التربة وزراعة الأرز بهذه المناطق والمحافظات الشمالية للدلتا.

منظومة تحديث الرى

وأضافت أنه تم عقد مؤتمرات وندوات عديدة في كل المحافظات تفعيلا لقرارى وزير الري والزراعة، موضحا أنه تم تشكيل لجان برئاسة رئيس الإدارة المركزية بكل محافظة وعضوية جميع المختصين من الزراعة والحكم المحلي والري والتوجيه المائي والصرف وكل من له علاقة على مستوى كل محافظة ومهمة هذه اللجنة تفعيل هذين القرارين الوزاريين.

منظومة تحديث الرى

منظومة تحديث الرى

منظومة تحديث الرى