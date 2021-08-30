أخبار عاجلة

ولي العهد يطلق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية وتأهيلها -
10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن -
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وسائل إعلام: «طالبان» تسيّر دوريات جوية بمروحيات أمريكية

Print
وسائل إعلام: «طالبان» تسيّر دوريات جوية بمروحيات أمريكية وسائل إعلام: «طالبان» تسيّر دوريات جوية بمروحيات أمريكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفتت وسائل الإعلام لفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تسيير حركة «طالبان» دوريات جوية على متن مروحيات أمريكية في أفغانستان.

وأظهرت مقاطع تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تحليق مروحية «بلاك هوك» أمريكية الصنع فوق قندهار، يقودها عناصر حركة «طالبان»، على ما يبدو.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنها تركت عددا من المروحيات والطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى في أفغانستان مع انسحابها من هناك.

كما وقعت في أيدي «طالبان» نماذج من الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأفغاني، وذلك عقب سيطرة الحركة على معظم أراضي البلاد واستيلائها على السلطة في كابل في 15 أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» (فيديو )

بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» (فيديو )

بالصور والفيديو.. أمطار وسيول على "وادي الفرع" جنوب المدينة المنورة

بالصور والفيديو.. أمطار وسيول على "وادي الفرع" جنوب المدينة المنورة

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"