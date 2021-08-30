ذاكرة الكتب.. اختراق العرب للمجتمعات الغربية بالعلم فى كتاب لـ«عباس العقاد»

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«أثر العرب في الحضارة الأوروبية».. كتاب صدر عام ١٩٤٦عن سلسلة كتب مهرجان القراءة للجميع، التي كانت ترعاها مكتبة الأسرة بمصر، حيث كانت تهتم هذه السلسلة بأمهات الكتب الثقافية والتراثية التي تنشر الفكر والثقافة للجيل الناشئ من أبناء مصر، كما تساعد على ربط هذا الجيل بثقافته العربية والإسلامية الأصيلة، وهو من تأليف المفكر والفيلسوف الإسلامى الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد. وكان العقاد أيضا واحدًا من كبار المدافعين عن الحضارة العربية ومنها هذا الكتاب، وكتابه الآخر الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونانية والعبرية، وغيرها وغيرها من العناوين والكتب التي سطرت حياة عملاق الفكر العربى عباس محمود العقاد.

يأتى ذكرنا لهذا الكتاب الآن بسبب ما يشهده عالمنا العربى والإسلامى من ظهور لجماعات متطرفة وإرهابية باسم الدين تناصب الغرب وأمريكا العداء وتصمهم بالكفر والإلحاد وتحريض أتباعها على القيام بعمليات إرهابية ضدهم وتصدير صورة غير صحيحة عن الإسلام بأنه دين العنف والإرهاب وأنه انتشر بالسلاح، وما يحدث في أفغانستان ليس عنا ببعيد.

ولذلك نعرض في هذه الزاوية لكتاب من أهم كتب العقاد عن كيف أثرت الحضارة العربية والإسلامية في الغرب.

يبدأ الأستاذ العقاد الكتاب ببيان معنى العرب الذين يعنيهم في الكتاب، ثم بيان لأهم الديانات السماوية التي نزلت في هذه الأرض التي كان يعيش فيها العرب، والتى تعتبر مهبط الديانات، ثم يؤسس العقاد في فصل منفصل لأهم مقومات وأسس السلوك والأخلاق في الحياة الاجتماعية عند العرب، ثم مرحلة تدوين العلوم عند العرب، ثم أهم ما خلفه العرب والمسلمون من تراث إنسانى وثقافى متميز في مجالات الطب والعلوم والجغرافيا والفلك والرياضيات، وعلوم الاجتماع، وعلوم الترجمة من اللغات الأخرى التي أتاحت للعرب والمسلمين أن يطالعوا الكثير من ثقافات الأمم والشعوب أصحاب الثقافات القديمة، وإن كان العرب أعملوا في هذه الثقافات القديمة يد التطور والتحديث، مع ما تميز به أهل هذه المنطقة العربية من الفنون والعمارة والموسيقى وعلوم الفلك، مما تمايزوا به عن سائر الأمم والشعوب، وأسبقية العرب والمسلمين في مجالات الاجتماع والسياسة والحكومة البرلمانية، والصحافة والوطنية، وكثير من أوجه العلم والثقافة التي أهلتهم إلى أن أسسوا به لثقافة مدنية ذات خلفيات سلوكية وأخلاقية منضبطة غاية الانضباط، فحازوا السبق في التقدم والأخلاق جميعًا.

ويوضح العقاد كيف أثرت الحضارة العربية في الحضارة الأوروبية بشكل كبير؛ حيث شمل تأثيرها جميع المجالات الروحية والمادية، فكانت أرض العرب مهدًا للرسالات السماوية الثلاث، وأيضًا سبقت في تعليم العالم التدوين والصناعات السلمية والحربية، وعلوم الكيمياء والميكانيكا والفيزياء، كما قدمت للعالم الكثير في مجالات الطب؛ فكانت كُتب «الرازى» و«ابن سينا» هي المراجع المعتمدة لفترة طويلة بجامعات أوروبا.

وامتدَّ التأثير العربى فشمل مجالات الفن والعمارة والموسيقى، كما امتدَّ إلى الأدب؛ فنجد أن القصة الأوروبية تأثرت بفنون المقامة العربية؛ لذلك يُقرر العقاد في هذا الكتاب أن أثر أوروبا الحديثة في النهضة العربية هو نوع من سداد الديون، من حضارة استفادت الكثير، إلى حضارة أنارت العالمَ وقتَ أن سادتْه الظلماتُ، مُختتمًا كتابه بالآية البليغة: «وتلك الأيام نُداولها بين الناس».

كما يحاول العقاد في هذا الكتاب بيان الرابط والصلة بين ما خلفه العرب والمسلمون من ثقافات وعلوم معرفية في شتى صنوف العلم والمعرفة وبين الحضارة الأوربية الحديثة التي انطلقت وتشعبت بحيث أصبح يصعب على كثير من الباحثين بيان أصل هذه الثقافة وموردها التي انطلقت منه هذه الحضارة الأوربية الحديثة، خصوصًا بعد ما يُعرف بعصر النهضة الأوربية الحديثة، أو ما بعد عصر اكتشاف البخار، وكيف أن أسس ومقومات هذه الحضارة التي طغت عليها المادية الحديثة، وطمست الكثير والكثير من مقوماتها الأخلاقية والسلوكية، كان لها مورد أخلاقى وسلوكى وعلمى أصيل من الثقافة والحضارة الإسلامية والعربية.

كما يذكر العقاد أن الإنسان لا يفقد صفة الحرية لأنه يفضل بعض القديم على بعض الجديد.. ولا يكسب الإنسان صفة الحرية لأنه يفضل كل جديد على كل قديم.. بل يكون مقياس الحرية هو مقياس التمييز لكل ممتاز.. والاختيار لكل ما يستحق الاختيار.