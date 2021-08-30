ترجمات.. برنارد شو.. يفصح عن نفسه

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«يسألنى الناس باستمرار: لمَ لا أكتب سيرتى الذاتية بنفسى. وأجيب بأن سيرتى ليست بذات أهمية؛ لم أقتل أحدًا وليس لدى مغامرات بطولية ولم يحدث لى شىء استثنائى، بل على العكس، أنا الذي حدثت لهم. وقد حوّلت كلّ ما حصل معى إلى كتب ومسرحيات. اقرأوها أو شاهدوها إن أحببتم وستكون لديكم قصتى بالكامل».. هكذا افتتح برنارد شو اعتذاره عن تأليف هذا الكتاب، لكنه ومع ذلك أتمّه قبل وفاته بعامين فقط وقد نُشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1939 بعنوان (شو يُفصح عن نفسه) ونشرت الطبعة الأخيرة المنقّحة بعنوان (ست عشر صورة شخصية) بعد عشرة أعوام، والكتاب ترجمة مروة الجزائرى وصدر عن دار الرافدين في بيروت وبغداد وهذه هي الترجمة العربية الأولى للكتاب.

وقد استخدمت المترجمة العنوان الأول لوقعه الموسيقى وقربه من النصّ أكثر. الكتاب سيرة لواحد من أهم كتاب القرن العشرين ممن تركوا أثراً بالغا في الفن المسرحى العالمى خلده بين كبار المسرحيين عبر التاريخ، ولا تزال أعماله تلقى اهتماما كبيراً حول العالم من عشاق هذا الفن، وتبرز أهمية هذه السيرة كون الكاتب قد وضع فيه خلاصة تجربته في الحياة وأنهاها قبل عامين فقط من وفاته، ما يجعلها المصدر الأهم في مراجعة التجربة الذاتية لكاتب طبع أدبه وأخلاقيات مواقفه الكبيرة ختماً عميقاً في أرض الفنون والآداب.

اشتهر شو كناقد فنى ودرامى وكتب باسم مستعار (كومو دى باسيتو) في صحيفة النجم، وبعد ذلك كناقد موسيقى في صحيفة مراجعة السبت، حيث كتب أفضل المقالات في النقد الموسيقى حتى يومنا هذا، وقد جُمعت في كتاب بمجلدين بعنوان (مقالات في النقد الموسيقى لبرنارد شو). ثم انتقل بعد سنوات عدة لنقد الدراما وبدأ يفكر في الكتابة للمسرح، فكانت أولى مسرحياته عام 1892 بيوت الأرامل وفيها يعرض لمالكى العقارات واستغلالهم المستأجرين الفقراء.

في العام التالى كتب مسرحية أخرى بعنوان مهنة السيدة وارن وفيها يُهاجم البِغاء وتجارة الرقيق الأبيض بأسلوب جدل فكرى معقّد يربط بين البغاء والتفاوت الاجتماعى. ومن مسرحياته الأخرى، السلاح والإنسان، التي تحدّث فيها عن الحرب، كيف تُصنع وكيف تطالب أطرافها بالسلام في نهايتها.

مروة الجزائرى

ومن المعروف أن برنارد شو كان لا يؤمن بالتطعيم، ويحذّر الآباء بقوله «إياكم والتطعيم»، ولا بالأدوية ولا بالأطباء، وكلما كبر زاد عناده في هذهِ الأشياء وقويت حجته، فالمثال الساطع الذي يضربه دومًا هو نفسه بكل تأكيد، فهو لا يتعاطى الأدوية ولا يُدخن ولا يشرب إلا الماء، وها هو قد بلغ التسعين من عمره. وفى هذا الشأن كتب مسرحية محنة الطبيب التي تضمنت انتقادًا وهجاءً لمهنة الطب وأخلاقياتها وخطورة ترك حياة الناس وصحتهم وأموالهم بيد الطبيب الذي قد تحرّكه مصلحته الشخصية ليتصرف خلاف ما تقتضيه مصلحة المريض، كما أنها تناقش النزاع الذي ينشب بين متطلّبات مهنة الطب، بكل ما تفرضه من أخلاقيات، ومتطلّبات تجارة الطب كنشاط اقتصادى فردى وشخصى. وقبل أن تُمثل مسرحية الميجور باربارا التي كتبها وهو في الخمسين من عمره، وهاجم فيها جيش الخلاص.

وأخيرًا، كانت أشهر أعماله مسرحيته بيجماليون التي تُعدّ واحدة من أهم مناظرات بيرنارد شو «الناس ليسوا فقراء لأنهم لا أخلاقيون، وإنما هم لا أخلاقيون لأنهم فقراء»، شغلته نظرية التطور والوصول إلى السوبرمان، أما فكريًا فقد كان من اللادينيين المتسامحين مع الأديان، ولأن حياته كانت في بدايتها نضالًا ضد الفقر، فقد جعل من مكافحة الفقر هدفًا رئيسيًا لكل ما يكتب. وكان يرى أن الفقر مصدر لكل الآثام والشرور، كالسرقة والإدمان والانحراف، وأن الفقر معناه الضعف والجهل والمرض والقمع والنفاق.

عندما كان في السادسة والعشرين من عمره، استمع إلى محاضرة الداعية الاشتراكى هنرى جورج، فغيّرت حياته، وتحول إلى الاشتراكية والاقتصاد والتحق بالجمعية الفابية الناشئة التي كان هدفها تحقيق الاشتراكية والمساواة بالتدريج ومن دون ثورة، وكان أساس عملها الاختراق، إذ يخترق ناشطوها الأحزاب السياسية ويكوّنون صداقات مع السياسيين البارزين للتأثير في تفكيرهم. وكان برنارد شو الداعية الأكبر للفابية ودماغها الاقتصادى.

التقى شو بالناشطة الأيرلندية شارلوت باين تاونسيند ووقعت في غرامه، حتى إنها عرضت عليه الزواج في يوليو 1897 لكنّه رفض عرضها، متذرّعًا بأن ثراءها قد يجعل الناس يصفونه بمتصّيد الفرص، إلا أنه تزوجها في الأول يونيو عام 1898، بعد أن وقع له حادث أقعده في الفراش وكتب إليها يشتكى، فعادته ورتّبا للزواج. بقى معها حتى وفاتها عام 1943، وقد أحرق جثمانها ومُزج رمادها مع رماده ونُثر في ركن شو بعد وفاته عام 1950.

لا بدّ من استحضار محطة بارزة في مسيرة شو، إذ إنه رفض تسلّم جائزة نوبل في أول مرة فاز بها عام 1925، ليعود ويقبلها في العام التالى. وفى أوّل مرة، قال شو: «إننى أغفر لنوبل أنه اخترع الديناميت ولكننى لا أغفر له أنه أنشأ جائزة نوبل». ويعتبر شو أول من رفض الجائزة منذ إنشائها سنة 1901، وقد قال حينها: «هذه الجائزة أشبه بطوق نجاة يُلقى به إلى شخص وصل فعلًا إلى برّ الأمان ولم يعد عليه من خطر».

في عام 1926 قبِل شو الجائزة، بعدما أقنعته زوجته بأنها شرف لأيرلندا، لكنه ظل مصرًّا على رفض الحصول على قيمتها المادية، وطلب أن تستخدم في ترجمة أعمال زميله الكاتب المسرحى «أوجست ستريندبرج» من السويدية إلى الإنجليزية.