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رئيس القومي لحقوق الإنسان الأرمن يتهم أذربيجان بإضرام النيرام في بعض القرى

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رئيس القومي لحقوق الإنسان الأرمن يتهم أذربيجان بإضرام النيرام في بعض القرى رئيس القومي لحقوق الإنسان الأرمن يتهم أذربيجان بإضرام النيرام في بعض القرى

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أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أرمان تاتويان، إنه سيرسل تقارير رسمية أخرى إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني حول الأعمال المتعمدة التي ارتكبها الجانب الأذربيجاني ضد المواطنين الأرمن .

واتهم الجنود الأذربيجانيون بإضرام النيران عمداً بالقرب من قريتي سوتك وكوت وتم إخماد الحرائق في اتجاه قرية سوتك التابعة لمقاطعة كيغاركونيك، في حين لم يتم إيقاف الحرائق بالقرب من كوت وانتشارها بسبب الأحوال الجوية.

وأضاف تاتويان، إن الجنود الأذربيجانيون يدركون أن الظروف الجوية الحالية هي التي تؤدي إلى الانتشار السريع للحرائق التي من شأنها تدمير المناطق التابعة للشعب الأرمني.

وتابع: لا بديل عن انسحاب القوات المسلحة الأذربيجانية من الطرق بين القرى والمجتمعات المحلية في أرمينيا من أجل ضمان حقوق سكان الحدود الأرمينيين وحياة الشعب في سلام وأمان.

وأضاف: إن وقائع الأعمال الأخيرة التي قام بها الجانب الأذربيجاني في مقاطعات سيونيك وكيغاركونيك وآرارات، بما في ذلك الطلقات التي أطلقوها تثبت أنها أصبحت أكثر وأكثر خطورة على السكان المدنيين وهي ترتكب عمداً وأصبحت مستهدفة وهي انتهاكات حقوق جماعية.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرميينا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العدائية في 10 نوفمبر بسبب إقليم ناجورونو كاراباخ.

المصرى اليوم

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