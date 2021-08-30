أخبار عاجلة

ولي العهد يطلق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية وتأهيلها -
10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن -
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأكثر مبيعًا

Print
الأكثر مبيعًا الأكثر مبيعًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها في طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

■ ومن هذه الكتب رواية أولاد حارتنا للكاتب العالمى نجيب محفوظ وقد تصدرت قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا خلال عام 2020، وما زالت قادرة على الاحتفاظ بمكانة متميزة، وسط هذا الكم الكبير من المؤلفات العربية عَبر الأزمنة المختلفة. الرواية صادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، والذى يأتى بعد مرور 62 عامًا تقريبًا على صدور الطابعة الأولى، يعد بمثابة نسخة حديثة للرواية الفلسفية التي تدور أحداثها حول صراع طبقى اجتماعى، أطرافه يتنازعون بين أفعال الخير والشر، وتحمل قدرًا لا بأس به من الرمزية.

غلاف رواية «سمرقند»

■ ومن الكتب الأكثر مبيعًا في الوطن العربى. رواية سمرقند للكاتب أمين معلوف، التي صدرت لأول مرة عام 1988، وتأتى نسختها الحديثة الصادرة عن دار «الفارابى» للنشر والتوزيع في 2009. وتدور أحداث الرواية التاريخية العربية في فترات زمنية مختلفة؛ ما بين 1912 و1072، مسلطة الضوء على أبرز الشخصيات الشهيرة والتى يأتى أبرزهم عمر الخيام.

غلاف رواية «1984»

■ وهناك أيضا رواية 1984 للكاتب جورج أورويل من الكتب الأكثر مبيعًا في الوطن العربى. وتعد هذه النسخة الحديثة للرواية الشهيرة 1984 للكاتب جورج أورويل، الصادرة خلال عام 2006، عن المركز الثقافى العربى. لم يفشل هذا العمل الأدبى المتفرد في خلق تواجد خاص غير المشروط بزمن محدد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية

وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية

السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج

السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج

«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات

«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات

الجيزة : تشميع سنتر دروس خصوصية في بولاق الدكرور

الجيزة : تشميع سنتر دروس خصوصية في بولاق الدكرور