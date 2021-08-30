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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها في طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

■ ومن هذه الكتب رواية أولاد حارتنا للكاتب العالمى نجيب محفوظ وقد تصدرت قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا خلال عام 2020، وما زالت قادرة على الاحتفاظ بمكانة متميزة، وسط هذا الكم الكبير من المؤلفات العربية عَبر الأزمنة المختلفة. الرواية صادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، والذى يأتى بعد مرور 62 عامًا تقريبًا على صدور الطابعة الأولى، يعد بمثابة نسخة حديثة للرواية الفلسفية التي تدور أحداثها حول صراع طبقى اجتماعى، أطرافه يتنازعون بين أفعال الخير والشر، وتحمل قدرًا لا بأس به من الرمزية.

غلاف رواية «سمرقند»

■ ومن الكتب الأكثر مبيعًا في الوطن العربى. رواية سمرقند للكاتب أمين معلوف، التي صدرت لأول مرة عام 1988، وتأتى نسختها الحديثة الصادرة عن دار «الفارابى» للنشر والتوزيع في 2009. وتدور أحداث الرواية التاريخية العربية في فترات زمنية مختلفة؛ ما بين 1912 و1072، مسلطة الضوء على أبرز الشخصيات الشهيرة والتى يأتى أبرزهم عمر الخيام.

غلاف رواية «1984»

■ وهناك أيضا رواية 1984 للكاتب جورج أورويل من الكتب الأكثر مبيعًا في الوطن العربى. وتعد هذه النسخة الحديثة للرواية الشهيرة 1984 للكاتب جورج أورويل، الصادرة خلال عام 2006، عن المركز الثقافى العربى. لم يفشل هذا العمل الأدبى المتفرد في خلق تواجد خاص غير المشروط بزمن محدد.