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حركة طالبان تشن هجوما على موقع في ولاية بنجشير الأفغانية

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حركة طالبان تشن هجوما على موقع في ولاية بنجشير الأفغانية حركة طالبان تشن هجوما على موقع في ولاية بنجشير الأفغانية

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أفادت وكالة أنباء "تولو"، نقلا عن مصدر مقرب من المقاومة (بزعامة أحمد مسعود)، اليوم الاثنين، أن مسلحين من حركة طالبان (المحظورة في ) هاجموا موقعا لمفرزة حراسة في ولاية بنجشير الأفغانية، التي لا تسيطر عليها طالبان.

وبحسب المصدر، فإن قوات المقاومة صدت الهجوم، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، حذر أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، حركة طالبان من دخول ولاية بنجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي.

وأكد أنه يحظى بدعم قوات من السابقة والأهالي، وأعرب في الوقت ذاته، عن قبوله فكرة وجود حكومة شاملة في البلاد تضم طالبان.

عقب ذلك، أعلنت حركة طالبان أن مقاتليها تحركوا باتجاه ولاية بنجشير، شمالي العاصمة الأفغانية، بعد ساعات من إعلان نجل القيادي الأفغاني السابق، أحمد شاه مسعود، الاستعداد لقتال طالبان إن حاولت غزو المنطقة.

المصرى اليوم

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