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هل تم إلغاء حفل محمد رمضان الثاني بـ « الساحل الشمالي» ؟

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هل تم إلغاء حفل محمد رمضان الثاني بـ « الساحل الشمالي» ؟ هل تم إلغاء حفل محمد رمضان الثاني بـ « الساحل الشمالي» ؟

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تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حذف الفنان محمد رمضان إعلان حفله المقبل بالعلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي، الذي كان من المقرر أن يقام يوم الخميس الذي يوافق 2 سبتمبر المقبل.

وبالرجوع لgحساب الرسمي للفنان محمد رمضان عبر موقع الصور والفيديو على «إنستجرام» نجد أنه قام بحذف بوستر الحفل الذي نشره أمس، دون أن يوضح أو يذكر شيئًا عن سبب حذفه الإعلان، مما يطرح تساؤلا: «هل تم إلغاء الحفل؟».

وكان «رمضان» روج للحفل، بنشر بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلّق عليه قائلًا: «إن شاء الله ميعادنا الخميس 2 سبتمبر في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة».

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

وكان قد أحيا محمد رمضان مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جولف بورتو مارينا الساحل الشمالي، وحققت الحفل نجاحًا كبيرًا، وتصدر بعدها قائمة الأعلى بحثًا على محرك البحث جوجل، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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