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متحدث: طالبان ستقبل المبعدين الأفغان من أوروبا ليمثلوا أمام القضاء

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متحدث: طالبان ستقبل المبعدين الأفغان من أوروبا ليمثلوا أمام القضاء متحدث: طالبان ستقبل المبعدين الأفغان من أوروبا ليمثلوا أمام القضاء

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نقلت صحيفة نمساوية عن متحدث باسم حركة طالبان قوله اليوم الاثنين إن حكومة طالبان في أفغانستان ستقبل أي مهاجرين أفغان رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا وإنهم سيمثلون أمام القضاء بعد ذلك. واتخذت النمساوية التي يقودها المحافظون موقفا متشددا تجاه طالبي اللجوء الأفغان واللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي مع إعلان وزير الداخلية في البداية ضرورة أن تواصل النمسا إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان لأطول فترة ممكنة.

واعترف وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر فيما بعد بأن ذلك لم يعد ممكنا لكنه قال إنه يريد إنشاء "مراكز ترحيل" في الدول المجاورة لاستقبالهم.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لصحيفة كرونين تسايتونج إن حكومته مستعدة لقبول مثل هؤلاء المبعدين. وقال للصحيفة ردا على سؤال عما إذا كانت أفغانستان ستستقبل طالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا أو النمسا الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو ارتكبوا جرائم في تلك الدول الأوروبية "نعم. سيُحالون إلى القضاء. وسيتعين بعد ذلك على القضاء أن يقرر وضعهم".

كما كرر ذبيح الله تعهد حكومته باحترام حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية. وقال "سنؤمن جميع الحقوق التي تستحقها المرأة بموجب الشريعة".

المصرى اليوم

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