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توقعات بإلغاء كأس بعد منح فرق الدورى راحة سلبية حتى 21 سبتمبر

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توقعات بإلغاء كأس مصر بعد منح فرق الدورى راحة سلبية حتى 21 سبتمبر توقعات بإلغاء كأس بعد منح فرق الدورى راحة سلبية حتى 21 سبتمبر

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واصدر الاتحاد بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواص الإجتماعى «فيس بوك» جاء فيه:

في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد يوم أمس الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني.. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع .

وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.

المصرى اليوم

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