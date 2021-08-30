محافظ مطروح يضع شروط منح الجامعات

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بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة توفير مزيد من المنح الدراسية بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأكاديميات العلمية وتيسير التقدم عليها هذا العام لأبناء مطروح. وعقد اجتماع لمناقشة الشروط والضوابط الخاصة بالتقدم للحصول على المنح الدراسية هذا العام، من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المعنية برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وتم تحديد الشروط والضوابط على النحــو التالى :-



1. أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح.

2. الحصول على نسبة 83 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم، 75 % لطلبة علمى رياضيات / أدبى .

3. أن لا يكون الطالب قدتم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية ( طب، طب أسنان ،صيدلة، علاج طبيعى، هندسة ) .

4. المعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع ويتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً وحال التساوى في المجموع يتم اللجوء للأعلى في المواد المؤهلــة وعلماً بأنه في حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى .

5. حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التي يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة في هذا الشأن وليس له الأحقية في الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـــــــــــــح مجانيــــة .

6. الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أي مصروفات أو رسوم .

7. حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم إعتذار عنها وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم ( 01018999149 )

8. يتم الإعلان عن المنح التي ترد إلى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة .

9. التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أي رســــــــــــــــــــوم .

10. يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع وتقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم، الشهادة الاعدادية لغير مواليد مطروح + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعــــــــــد .

11. يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من يوم 1/ 9 وحتى 9/9/ 2021 عدا يوم الجمعـــــة 0وذلك من الساعة 9صباحا حتى الواحدة ظهرا من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ويتم تقديم التظلمات بطلب رسمى برسم السيد اللواء أ ح / سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة .

أكد محافظ مطروح على سعى المحافظة لتوفير مزيد من المنح الدراسية لابناء مطروح هذا العام مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والإعلان بكل شفافية وفق الضوابط والشروط. واستمرار التنسيق والتعاون مع الجامعات لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح خاصة بالتخصصات العلمية المطلوبة لخدمة التنمية وأهالى مطروح مع توفير مزيد من الكوادر المؤهلة بعدد من المجالات كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها، وحصر كافة الراغبين في الالتحاق بهذه المنح من أبناء المحافظة الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لأولويات المجموع والضوابط والشروط المعمول بها