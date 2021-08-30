اعتاد سب وضرب والدتهما.. مواطن يقتل شقيقه الأصغر في الغربية (التفاصيل)

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أقدم شخص على قتل شقيقه الأصغر في الغربية، عقب نشوب مشاجرة بينهما لتكرار تعدي المجني عليه على والدتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغا من مستشفى كفر الزيات العام بوصول «ع.م»، 23 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرقبة أسفل الأذن اليسرى ونزيف حاد وحالته سيئة ولايمكن استجوابه، وتم نقله للمستشفى الجامعي بطنطا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وأكدت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأكبر «م.م»، 28 سنة، خريج كلية تربية رياضية، بسبب تعدي المجني عليه بالسب والضرب على أمهما، وتطورت إلى مشاجرة بينهما بواسطة سلاح أبيض، وأثناء دفاع الابن الأكبر عن أمهما طعن شقيقه الأصغر محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.