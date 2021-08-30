بدأت بـ«التكريم» وانتهت بـ«الاعتذار للشعب».. حقيقة دكتوراه محمد رمضان (القصة كاملة)

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أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل خلال الايام الماضية بسبب خبر حصوله على الدكتوراه الفخريه من مركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، وخلال التكريم أدى رمضان بعض الفقرات من أغنية نمبر وان، معربًا عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أن الشهادة لم تصدر عن وزارة الثقافة كما قال رمضان

بداية القصة، عندما كشف الفنان محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان، وقال «رمضان» عبر حسابه على «إنستجرام»، الخميس: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.. وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب #سفير_الشباب_العربي».

ليخرج وزير الثقافة ونقيب محترفي الموسيقى والغناء اللبنانيين، للرد على ذلك التكريم في اتصال هاتفي مع قناة «الحرة»، على إعلان الفنان محمد رمضان، الخميس، حصوله على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب من لبنان، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا في القاهرة وبيروت.

لكن الشهادات التي نشرها رمضان، مصحوبة بمنشوره، تظهر العكس، فيتضح أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، في الخامس من أغسطس الجاري، الدكتوراه الفخرية «التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المتسوى، لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية»، بحسب نص الشهادة.

أما شهادة لقب سفير الشباب العربي التي حصل عليها، الأربعاء، بحسب التاريخ الموجود أسفلها، فقد جاءت موقعة بأسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبدالرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد.

وأوضح وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، لموقع «الحرة» أن النسخة الجديدة من مهرجان أفضل هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكدا أنه لم يحضر هذا التكريم. وأضاف: «هذا المهرجان كان برعاية وزارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر».

ورغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد بو سعيد، في حديث لموقع «الحرة»، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان. وقال بوسعيد: «أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات».

كما نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، في حديث لموقع «الحرة»، منح النقابة لقب «سفير الشباب العربي» لرمضان، قائلا: «هذا الخبر عار عن الصحة».

وشدد نخلة على أن النقابة: «لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة».

نقابة المهن التمثيلية بلبنان

وردت نقابة المهن التمثيلية في لبنان بيانًا صحفيًا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتوضح حقيقة منحها لقب سفير الشباب العربي للفنان محمد رمضان عن التمثيل والغناء، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية التي أعلن عنها .

وقالت «نقابة التمثليين» بلبنان :«تداولت المواقع الصحفية الإلكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان، عن تكريمه في بيروت وتحديدًا في مهرجان يحمل اسم أفضل الدولية، أقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون ونقابة محترف الموسيقى والغناء في لبنان ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي، فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي».

وأوضحت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين)، للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة بمنح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب، كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان، النقابة الأم، أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948 أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها، وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخا في مواضيع سطحية شكلية لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني ودعمه وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة.

السفارة الألمانية

لتدخل السفارة الالمانية في خط الازمة وتوضح تعقيباً على تكريم محمد رمضان، في لبنان، وقالت السفارة الألمانية في القاهرة على ذلك من خلال حسابها على الفيس بوك «دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة ألمانية، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية».

مركز الثقافة الألماني الدولي

كان المركز اعتذر خلال البيان، إلى الشعب المصري حكومة وشعبا من تكريم محمد رمضان المطرب والممثل. وقال: «لم نكن نعلم أبدًا، شيئًا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندينه، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان».

وتابع المركز الثقافي الألماني الدولي، في بيانه :«نشجب تلك الممارسات.. لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك».

رد محمد رمضان

ليرد الفنان محمد رمضان على الاتهامات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرائه شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان. وقال خلال لقائه مع قناة «الجديد» اللبنانية: «عجبني رد مدير المركز لما قال محمد رمضان ميشتريش دكتوراة ولكن يشتري جامعة تبقى اسمها جامعة محمد رمضان».

وأضاف محمد رمضان أنه سعيد بتكريمه وحصوله على لقب سفير الشباب العربي أيضًا، لأنه يمثلهم في رحلة كفاحه وسرد الصعوبات التي واجهته في وصوله إلى هذه النجومية: «بقدم أغاني تنسيهم همومهم وديونهم ومتاعبهم».

وحرص «رمضان» على الرد على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية بطريقة غبر مباشرة كعادته، وذلك بعدما أثار الجدل بسبب حصوله على الدكتوراة الفخرية من لبنان، وكذلك حصوله على لقب سفير الشباب العربي، وبعدما عاد المركز الثقافي الألماني الدولي ليعلن أمس سحب لقب الدكتوراة الفخرية من «رمضان» بعد منحها له.

ونشر الفنان محمد رمضان، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لرئيس المركز الثقافي الألماني الدولي يتحدث خلاله عن درجة الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها الفنان منذ أيام، ويقول الدكتور محمود عبدالله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، خلال برنامج «mbctrending» المذاع عبر قناة «mbc4»، الإثنين، إنه «طبعًا نحنا منحنا السيد محمد رمضان عملاق الفن العربي وأحد أساطير الوطن العربي»، مشيرًا إلى أنه «منحناه هذا الوسام وهي الدكتوراه الفخرية نظراً لكفاءته في هذا المجال، وتحفيز وتشجيع ليصل إن شاء الله إلى العالمية».

كما رد على شائعات شراء الشهادة مقابل 100 دولار، قائلًا: «احنا ما أخذنا أي مبلغ مالي من هذا الشخص أبدًا لأننا نعرف أنه فنان عملاق وقدير ولديه ما يجعله يشتري جامعة في لبنان ويمنح الشهادات، وهو لا يحتاج تلقي شهادة من عندنا، لكن تواضعًا منه قبل الشهادة»، حسب قوله.

ورد «رمضان» على كلمات رئيس المركز قائلًا: «شكرا للسيد رئيس المركز الثقافي الألماني الدولي على التوضيح»، مضيفًا بهاشتاج «الدكتور محمد رمضان».

كان حصول محمد رمضان على تلك الدكتوراه الفخرية قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكرت النقابات الفنية في لبنان الأمر وأكدت عدم مسؤوليتها عن ذلك التكريم رغم أن رمضان كان قد توجه بالشكر إلى نقابتي الممثلين والموسيقيين بلبنان وهو ما عادت النقابات لنفيه مؤكدة عدم علاقتها بذلك التكريم وكذلك السفارة الألمانية بالقاهرة التي أكدت أن الجهة المانحة التكريم لا تتبعها ولا تتبع ألمانيا رسميًّا.