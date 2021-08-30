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اقترب احمد عيد، ظهير ايمن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من الإنضمام لنادي الجونة الذي طلب لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وعلمت «المصرى اليوم» ظهير أيمن فريق شاب، اصبح قريبا من الانتقال للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتفصله تفاصيل بسيطة لإنهاء الاتفاق والإعلان بشكل رسمي.

ولا يمانع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، رحيل احمد عيد، لفريق الجونة، وذلك بعد تألق حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن التونسى، خلال فترة الحسم من بطولة الدورى العام.