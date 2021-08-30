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كوكا ينضم لمعسكر والفريق يؤدي تدريبه الثالث بالدفاع الجوي

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كوكا ينضم لمعسكر المنتخب والفريق يؤدي تدريبه الثالث بالدفاع الجوي كوكا ينضم لمعسكر والفريق يؤدي تدريبه الثالث بالدفاع الجوي

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انضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب لمعسكر الفراعنة اليوم استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة في قطر.

ويواجه المصري نظيره الأنجولي في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر يوم الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم ٥ سبتمبر في الجولة الثانية.

وخاض المنتخب مرانه الثالث في الملعب الرئيسي للدفاع الجوي وجاء حماسيا وقاده الكابتن حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون، واشتمل على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية أمام أنجولا.

وحرص المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر في الجابون على حضور التدريب للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم في هذه المرحلة الهامة.

المصرى اليوم

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