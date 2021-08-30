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رئيس البورصة : التنسيق مع شركات الوساطة لتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهم

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رئيس البورصة : التنسيق مع شركات الوساطة لتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهم رئيس البورصة : التنسيق مع شركات الوساطة لتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهم

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اكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن عملية دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التي تتوافق مع احتياجات كل منهم وهو ما سنعمل عليه في البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة في هذا الشأن.

وتابع الدكتور فريد عقب احتفال البورصة باستقبال اول مستثمر من ذوي الهمم في البورصة : "تضمين كافة فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدي الإعاقة ودمجهم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة مستويات الوعي والمعرفة المالية باستخدام كافة الأدوات والتقنيات والبرامج التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها".

وأوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الاستثمار والاستفادة منه.

المصرى اليوم

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