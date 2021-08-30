أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز سينطلق في أكتوبر المقبل، حال استكمال مسابقة كأس مصر.

وقال أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: «إذا تم استكمال مسابقة كأس مصر، سيبدأ الدوري الجديد في أكتوبر بعد إنتهاء الأجندة الدولية وخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم»، مضيفا: «إذا انطلق الدوري في شهر أكتوبر، سوف ينتهي الموسم في شهر أغسطس، وسنكون في نفس الأزمة وهناك ضغط في المباريات».

وأضاف: «الأندية هي من طلبت انطلاق الدوير في أكتوبر، لمنحهم أكبر قسط من الراحة، نظرًا لتعرضهم للاجهاد في المنقضي، والاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد»، مضيفًا: «سيتم إعلان القرار النهائي بشأن استكمال بطولة كأس مصر اليوم الإثنين».