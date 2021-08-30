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أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

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أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز سينطلق في أكتوبر المقبل، حال استكمال مسابقة كأس .

وقال أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: «إذا تم استكمال مسابقة كأس مصر، سيبدأ الدوري الجديد في أكتوبر بعد إنتهاء الأجندة الدولية وخوض مباراتي ليبيا في تصفيات »، مضيفا: «إذا انطلق الدوري في شهر أكتوبر، سوف ينتهي الموسم في شهر أغسطس، وسنكون في نفس الأزمة وهناك ضغط في المباريات».

وأضاف: «الأندية هي من طلبت انطلاق الدوير في أكتوبر، لمنحهم أكبر قسط من الراحة، نظرًا لتعرضهم للاجهاد في المنقضي، والاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد»، مضيفًا: «سيتم إعلان القرار النهائي بشأن استكمال بطولة كأس مصر اليوم الإثنين».

المصرى اليوم

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