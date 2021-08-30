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الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

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الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

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أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيًا في القدس المُحتلة على هدم منزله.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أجبر عقاب جعابيص على هدم منزله في قرية جبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال حال قامت هي بهدمه.

وقال جعابيص إن البلدية أصدرت قبل 10 أيام قرارًا يقضي بهدم منزله دون إمكانية الترخيص بحجة أن «الأرض خضراء ويمنع فيها البناء» وأنه تفاديًا لدفع غرامات مالية لطواقم البلدية نفذ عملية الهدم بيده.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

وترفض بلدية الاحتلال إعطاء سكان مدينة القدس الرخص المطلوبة للبناء خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

ويشير تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، في يوليو الماضي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

المصرى اليوم

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