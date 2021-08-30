أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور)

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أثناء زيارته لمحافظة الأقصر، حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على زيارة وتفقد عددا من الفنادق العائمة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وزير السياحة والآثار بالأقصر

وخلال الجولة التفقدية التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين البرتغال والأسبان والفرنسيين والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المتنوعة والمتميزة، مشيدين بصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفندق الذي يقيمون به وفي كافة المواقع الأثرية والمتاحف التي قاموا بزيارتها، الأمر الذي ساهم في شعورهم بالطمأنينة والأمان مع الاستمتاع بقضاء وقت رائع خلال قضاء أجازتهم بمصر، وشجعهم على دعوة أصدقائهم وأقاربهم في بلادهم إلى السفر إلى مصر لقضاء إجازاتهم بها.

وزير السياحة والآثار بالأقصر

ومن بين السائحين الذين التقى بهم وزير السياحة والآثار زوجين إسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر، حيث أعرب الزوجين عن سعادتهما بإعلان زواجهما في مدينة الأقصر الساحرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير وتهنئته على نجاح حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب والذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في اسبانيا، ومدي انبهارهم بهذا الحدث الضخم مشيرين إلى رغبتهم في زيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وزير السياحة والآثار بالأقصر

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني للزوجين على أن زيارتهم لمدينة الأقصر وزواجهما بها ستظل ذكرى خالدة لا تنسى بالنسبة لهم، كما قام بتوجيه الدعوة لهم لزيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية والأماكن السياحية المختلفة التي يرغبون في زيارتها كهدية بمناسبة زواجهم.

كما وصف أحد السائحين الفرنسيين الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر بأنها تتم بدقة شديدة متابعًا أنه وأسرته سافروا من الأقصر إلى الغردقة في رحلة اليوم الواحد لقضاء يوم على الشواطئ المشمسة على البحر الأحمر والاستمتاع بالسباحة ورياضة الغوص ومشاهدة الحياة البحرية الخلابة.

وزير السياحة والآثار بالأقصر

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني بدأ زيارته اليوم صباحا بمحافظة الاقصر بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها بالإضافة إلى تفقده لمعبدي إسنا والطود.