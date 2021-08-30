القبض على صاحب معرض بتهمة الاتجار بسيارات معفاه من الجمارك في بنها

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قالت وزارة الداخلية إنه استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الجمارك بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى.

وأضافت الوزارة: «تبين قيام (مالك ومدير) معرض لتجارة السيارات في بنها بالقليوبية بالإتجار في السيارات المعفاه جمركياً والمجهزة طبياً لذوى الإحتياجات الخاصة، محظور بيعها خلال فترة الحظر- وإستخدامها في غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقانون».

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وتم إستهداف المعرض، وأمكن ضبط 9 سيارات مختلفة الماركات حال عرضها للبيع للجمهور داخل المعرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.