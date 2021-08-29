انطلاق الدورة الـ 54 لـ«معرض القاهرة» الشهر المقبل

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تجرى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات استعداداتها النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة أن هذه الدورة من المعرض تشهد تحضيرات على مستوى عالٍ من الدقة والإشراف المباشر، تؤهلها لتكون نموذجًا راقيًا ورائدًا يليق باسم وأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة فى مصر، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى إقبال العارضين الملحوظ على المشاركة بالمعرض.

ويعد معرض القاهرة الدولى الحدث الأكبر الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنويًا، ويضم أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها.

جدير بالذكر أن معرض هذا العام سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والأثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية، إلى جانب الأدوات المدرسية.