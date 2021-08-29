★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى نسخته الأولى، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، يومى 8 و9 سبتمبر، وتنظمه وزارة التعاون الدولى، يعد تجمعًا عالميًا استثنائيًا من مصر، يشهد اصطفاف دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، لبحث تعزيز العمل المشترك الهادف لتحقيق النمو المستدام، وسيكون له دور فعال فى رسم مستقبل الشراكات الدولية لتحقيق الأجندة الأممية 2030.

وقالت «المشاط» إن المنتدى الذى ينطلق تحت شعار «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة»، سيشهد مشاركة الأمم المتحدة بمنظماتها التابعة، وعدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومراكز الأبحاث، والمجتمع المدنى، وممثلين من دول القارة الأفريقية والمنطقة، بما يعزز تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الدولى والتمويل الإنمائى ويدفع نحو وضع رؤية موحدة لمستقبل التمويل الإنمائى ودعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن تنظيم جمهورية مصر العربية لهذا المنتدى يعكس إيمان القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية توحيد جهود الدول وتوجيه التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب، خاصة فى الاقتصادات الناشئة والنامية، مع التركيز على قارة إفريقيا، التى تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.

وأضافت أن كبرى المؤسسات المالية الدولية، تُشارك فى فعاليات المنتدى فى ظل المساعى العالمية الهادفة لوضع أجندة دولية محددة وواضحة لدفع التقدم نحو تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومن بينها مجموعة البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومجموعة البنك الإفريقى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وغيرهم من الشركاء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه إيمانا بالدور الحيوى والهام الذى يُمثله القطاع الخاص كشريك رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية والمستدامة، فإن المنتدى يشهد مشاركة فعالة للقطاع الخاص العالمى، وعقد مناقشات مكثفة حول كيفية تحفيز الدور التنموى الذى يقوم به القطاع الخاص لاسيما عقب جائحة كورونا ودور الشراكات متعددة الأطراف فى جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، سيشكل فرصة لطرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التى تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد19، وأهمية التمويل الإنمائى فى تعزيز هذه الجهود، فضلا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة فى دعم مساعى التنمية العالمية.

جدير بالذكر أن المنتدى ينعقد فى وقت استثنائى، حيث تواجه الجهود التنموية فى العالم تحديات كبيرة، تتعلق بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن مخاطر التغيرات المناخية، وهو ما يدفع المجتمع الدولى للإعلاء من قيم التعاون متعدد الأطراف ومشاركة الجهود والخبرات للمضى قدمًا نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.