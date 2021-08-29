التسوية لـ 32 موظفًا بمصلحة «الميكانيكا»

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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، المعروفة بـ«التسوية» لـ32 موظفًا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى والموارد المائية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده فى الشهر السابق، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التى انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها الاستفسار على الرابط الإلكترونى المرفق بالتقرير بالاسم الرباعى والرقم القومى حفاظًا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.