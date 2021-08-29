24% زيادة في متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين بالقطاع العام و13% تراجعًا في «الخاص»

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كشفت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أنه بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 915 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العــام والأعمــال العــام والقطاع الخاص، منهم 1834 جنيهـاً فى القطاع العام الأعمال العام مقابل 1479 جنيهاً عام 2019 بنسبة زيادة 24%.

و885 جنيهـاً فى القطــاع الخـــاص مقابل 1019 جنيها عام 2019 بنسبة انخفاض 13.2%. وأشارت النشرة إلى أنه بلغ متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص 940 جنيهاً مقابل 1295 جنيهاً عام 2019، بينما سجل 776 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019.

وسجل 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019، و1913 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1649 جنيهاً عام 2019، وبلغ 911 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص مقابل 1052 جنيهاً عام 2019، و745 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 906 جنيهاً عام 2019، و2059 جنيهاً متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الاقتصادية، 1089 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء مقابل 1417 جنيهاً عام 2019، و1726 جنيها لنشاط التعدين واستغلال المحاجر مقابل 2003 جنيهات عام 2019، و950 جنيها لنشاط النقل والتخزين مقابل 1716 جنيهاً عام 2019، وسجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعى، حيث بلغ 549 جنيهاً مقابل 593 جنيهاً عام 2019.