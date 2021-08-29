جمارك الطرود البريدية تضبط تهريب عملات ورقية أثرية

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تمكنت الادارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهره برئاسة محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة من ضبط ٧ محاولات تهريب لعملات آثريه بالمخالفه للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنه ١٩٧٣م والذي ينص على منع بيع وتداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠م وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥

وأفاد بيان صحفى لمصلحة الجمارك مساء -السبت- بانه في أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الطرود البريديه بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، مدير الجمرك تم تشكيل لجنة برئاسة طارق الدسوقي محمد، مدير إدارة الحركة ومحمد عبدالعال محمد، وكريم محمد عامر، مديرى إدارة التعريفة، ومحمد أبوزيد شاكر، رئيس قسم التعريفة لمعاينه وفحص مشمول 7 طرود هي مشمول بوليصة الشحن رقم Ru667977721nl الواردة من هولندا والبوالص أرقام UH963079602TR وUH 96544446TR وUH969254905TR الواردة من تركيا وبوليصة رقم RN811166285Ro الواردة من رومانيا والبوالص أرقام RQ779981037CN وRQ771686820CN وارده من الصين فتبين وجود عدد من العملات المعدنية والورقية القديمة

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة أفادت ان 29 من العملات المعدنية والورقية هي عملات أثرية وتخضع للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعه طبقا لإتفاقية اليونسيكو والإتفاقيات الثنائية بين الدول في ٢٠١٠ ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار

قررت هالة محمود، رئيس الادارة المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر ضبط والتحفظ على المضبوطات

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.