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ظهير المقاولون يعلن تجديد عقده لمدة موسمين

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ظهير المقاولون يعلن تجديد عقده لمدة موسمين ظهير المقاولون يعلن تجديد عقده لمدة موسمين

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أعلن حسن الشامي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تجديد عقده مع قلعة ذئاب الجبل.

وقال حسن الشامي، في تصريحات تلفزيونية: «عقدي انتهى مع المقاولون العرب بنهاية الموسم المنقضي، وجددت عقدي مع النادي لمدة موسمين قادمين»، مضيفًا: «أشكر إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، على ثقتهم الكبيرة في إمكانياتي الفنية».

وأضاف: «عند تجديد عقدي، مسؤولي المقاولون قالوا لي (لو مش هنجددلك أنت هنجدد لمين)»، مضيفًا: «أبذل قصارى جهدي في التدريبات، وأخوض أي مباراة، كأنها المباراة الأخيرة لي، حتى أظهر بمستوى مميز».

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ38 عامًا، لعب مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، 26 مباراة في مسابقة الدوري، صنع خلالها هدفًا واحدًا.

المصرى اليوم

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