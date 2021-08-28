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الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

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الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

تتواصل في القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

وتأهل منتخب الجزائر رسميًّا، وخطف بطاقة التأهل الأولى للدور نصف النهائي على حساب منتخب فلسطين؛ إذ فاز الجزائري بنتيجة 4/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

ولم يحالف الحظ منتخب فلسطين الذي استهل مشواره في البطولة، وينتظر لقاء المنتخب الأردني في آخر مباريات الجولة الثانية يوم 31 الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

الجزائر تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة على حساب فلسطين.. في كأس العرب للسيدات

كأس العرب للسيدات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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