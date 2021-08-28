وزير الخارجية الأمريكي : تركيا حليف مهم في «الناتو»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن دولة تركيا تمثل حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيدا بدورها في دعم جهود إخلاء اللاجئين الأفغان ورعايا الدول الأجنبية من أفغانستان.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على «تويتر»، اليوم السبت: «أجريت مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول استمرار الجهود المشتركة لعمليات إجلاء رعايا الدول الأجنبية واللاجئين الأفغان من أفغانستان».

وقال بلينكن: «الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لما تقوم به تركيا كشريك لنا».