وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة في أفغانستان

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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة المتطورة في أفغانستان.

وقال شويغو في مقابلة مع قناة «سولوفيوف لايف» التي تبث عبر «اليوتيوب» إن «بعض من الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات».

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويغو: «نأمل أن تمر على ما يرام.. نحن نعتزم إنجاز المهمة».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت أنها لا ترغب في رؤية معدات أمريكية في يد من يتصرف ضد مصالحها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في تصريح له نقلتها شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية: «بطبيعة الحال لا نريد أن نرى معداتنا في يد من قد يتصرف ضد مصالحنا أو مصالح الشعب الأفغاني ويزيد من العنف وعدم الاستقرار داخل أفغانستان».