أخبار عاجلة

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية -
"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار -
وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم -
مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح -
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
سحب 3137 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
محافظ الشرقية يستقبل قافلة أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر -
وفاة والدة الفنانة ميار الببلاوي -
منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة في أفغانستان

Print
وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة في أفغانستان وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة المتطورة في أفغانستان.

وقال شويغو في مقابلة مع قناة «سولوفيوف لايف» التي تبث عبر «اليوتيوب» إن «بعض من الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات».

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويغو: «نأمل أن تمر على ما يرام.. نحن نعتزم إنجاز المهمة».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت أنها لا ترغب في رؤية معدات أمريكية في يد من يتصرف ضد مصالحها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في تصريح له نقلتها «سي.إن.إن» الأمريكية: «بطبيعة الحال لا نريد أن نرى معداتنا في يد من قد يتصرف ضد مصالحنا أو مصالح الشعب الأفغاني ويزيد من العنف وعدم الاستقرار داخل أفغانستان».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية