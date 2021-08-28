عمار الحكيم: مؤتمر بغداد حقق نجاحا كبيرا

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قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، في العراق، إن مؤتمر بغداد، الذي استضافته العاصمة العراقية، لدول جوار العراق، حقق نجاحا كبيرا شمل العديد من الجوانب.

وكتب عمار الحكيم على «تويتر»، إن مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على مختلف الصعد، حقق نجاحا كبيرا.

وقال إن هذا النجاح يؤكده الاهتمام الإعلامي العالمي ويتضمن حسن التنظيم الفني واللوجستي، مشيرا إلى أنه أوصل رسالة إلى العالم توضح قدرة العراق على احتضان مختلف الفعاليات الدولية.

وشهد العراق حدثا تاريخيا شارك فيه عدد من قادة ومسؤولي دول جوار العراق، كما شهد مشاركة من دول أخرى.

وبحث المؤتمر سبل تطوير الشراكة وحل الأزمات والتعاون في محاربة الإرهاب حتى يمكن تأمين المنطقة وتحقيق استقرارها.

وقال البيان الختامي للمؤتمر، إن رؤساء وزعماء دول جوار العراق الذين شاركوا في قمة بغداد للتعاون والشراكة، أكدوا على توحيد الجهود لحفظ أمن المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.