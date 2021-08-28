سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حجازي وانضمام كهربا لسموحة

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي تحدث مع أحمد حجازي، في الصيف الماضي من أجل عودته لصفوف الفريق، وذلك قبل التعاقد مع المغربي بدر بانون»، موضحًا: «وقتها المفاوضات مع توقفت بسبب راتب اللاعب الخيالي».

وأوضح: «الاهلي لا يتفاوض مع أحمد حجازي، في الوقت الحالي بسبب راتبه الكبير، حيث سيكلف الفريق الأحمر 60 مليون جنيه في الموسم، حال التعاقد معه على سبيل الإعارة».

وعن انضمام محمود كهربا، نجم الأهلي لصفوف سموحة على سبيل الإعارة: «لا أساس من الصحة لما تردد عن انضمام كهربا، لسموحة في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأكمل: «كهربا، مستمر مع الأهلي الموسم المقبل، ولا توجد أي نية لرحيله، ولكن ستكون هناك صعوبة في مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، خاصة بعد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها في الفترة الجارية»، مؤكدًا: «اللاعب مطالب ببذل أقصى جهد له في التدريبات الفترة المقبلة، لكي يتواجد في تشكيل الفريق».