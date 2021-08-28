أخبار عاجلة

قبل ألزهايمر والخرف.. حافظ على "بروتين دماغك" بأسهل طريقة ممكنة -
أمانة نجران توصّل التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة -
مكة المكرّمة.. إطلاق عدد من البرامج التعليمية لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة -
جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا -
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96% -
"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
شاهد.. سيدة بتبوك تخصص ساعات من وقتها لإيصال الأسر المحتاجة دون مقابل -
القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده -
فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال" -
هرّب أسلحة واشترك في خلية إرهابية واستهدف رجال الأمن.. الشرقية تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تتيح أكثر من 14 مليون موعد للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري

Print

قالت "الصحة" إنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري تزامنًا مع قرب عودة المدارس، ورغبة من "الصحة" في إتاحة الفرصة للمستهدفين كافة، خاصة الطلاب؛ للحصول على اللقاح. مبينة أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال الفترة نفسها تجاوز 8 ملايين موعد، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من (12-18 عامًا) أكثر من 4 ملايين جرعة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكدت "الصحة" أهمية تحقيق عودة دراسية آمنة من خلال أخذ جرعتَيْن من لقاح كورونا، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى عدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.

وأضافت "الصحة" بأن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، مضيفة بأنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، ولافتة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مُخطَّط لها.

تطبيق توكلنا لقاح كورونا الجديد وزارة الصحة تطبيق صحتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة