المقاصة يفسخ تعاقده مع شميلس بيكلي

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قرر مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة أحمد هويدي، فسخ التعاقد رسميًا مع الإثيوبي شيملس بيكلي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعقد مسؤولو النادي الفيومي جلسة مع اللاعب الإثيوبي في الساعات الماضية، تم خلالها الاتفاق على فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الفيومي، مقابل تنازله عن مستحقاته المالية لدى النادي، حيث لم يحصل اللاعب على مستحقاته منذ شهر يناير الماضي.

واقترب شيملس بيكلي، من الانضمام لصفوف النادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع مسؤولي الدراويش في الأيام الماضية، والتي تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق.

وطلب إيهاب جلال، من إدارة الدراويش، ضرورة التعاقد مع بيكلي في الفترة الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.