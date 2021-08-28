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السفير الهولندي بالقاهرة: مهتمون بتعزيز التعاون مع

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السفير الهولندي بالقاهرة: مهتمون بتعزيز التعاون مع مصر السفير الهولندي بالقاهرة: مهتمون بتعزيز التعاون مع

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أعرب السفير الهولندي بالقاهرة، هان مروتس سخابفلد، عن إعجابه وتقديره لجهود المصرية خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدًا إدراكه لحجم التحديات الكبيرة التي يتم العمل من أجل تجاوزها.

أشار خلال لقائه وزير المالية محمد معيط بمقر الوزارة، إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية، وحنان خلف مدير عام بحوث الاتفاقيات الدولية.

المصرى اليوم

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