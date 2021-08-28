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"المرور" يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الدراسة

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"المرور" يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الدراسة "المرور" يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الدراسة
تشمل الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات

أكد مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، جاهزية الإدارة العامة للمرور لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأوضح اللواء الجميعي أن ذلك يأتي تحقيقاً للسلامة المرورية، لتسهيل حركة السير على الطرق، مبيناً أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بداية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد المقبل، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

ونوه مدير عام المرور إلى أن الخطة المرورية مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي، وللجميع السلامة.
المرور المرور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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