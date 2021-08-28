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عفاف راضي: حبي لبليغ حمدي سبب عودتي لحفلات المسرح (تفاصيل)

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عفاف راضي: حبي لبليغ حمدي سبب عودتي لحفلات المسرح (تفاصيل) عفاف راضي: حبي لبليغ حمدي سبب عودتي لحفلات المسرح (تفاصيل)

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تستعد الفنانة عفاف راضي، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب طويل، تطل خلالها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر المقبل.

وتعلن عفاف راضي عبر هذه الإطلالة المنتظرة عودتها الرسمية للحفلات الجماهيرية في ، وتروي عطش جمهورها بوجبة غنائية من وحي أيام الزمن الجميل بأشهر أغنياتها، مثل «ردوا السلام» و«هوا يا هوا» و«لمين يا قمر» و«قضينا الليالي».

وتحيي راضي ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي عبر ليلة غنائية مميزة تحتضنها دار الأوبرا المصرية، تعيد خلالها عفاف إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ عبر حغل أوركسترالي كبير بمشاركة المايسترو سليم سحاب.
وكشفت عفاف راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: «بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة، وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية، كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.

المصرى اليوم

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