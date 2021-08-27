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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى حمدي الكنيسي

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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى حمدي الكنيسي مجلس نقابة الإعلاميين ينعى حمدي الكنيسي

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نعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإذاعي القدير حمدي الكنيسي الذي وافتة المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وابا تعلمنا منة الكثير على المستوى الشخصي والاخلاقي والعمل الإداري والمهني. وهو من رواد الإذاعة المصرية حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه «مع العمال العرب دعوة على السحور وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001، كما أنه واحدًا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973 ولة مواقف وطنية كثيرة فضلا على انة تاسست على يدية اول نقابة للاعلاميين ويتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الإذاعي القدير ويدعي المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان

المصرى اليوم

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