صحة الشرقية : إجراء 50 عملية مناظير عظام خلال شهر ونصف

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفي أبوحماد المركزي، تحت إشراف مدير المستشفي، بإجراء ١١ عملية جراحية خلال الأربعة أيام الماضية، ليصل إجمالي عمليات العظام التي تم إجراءها خلال شهر ونصف ٥٠ عملية جراحية، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن عمليات مناظير العظام الأخيرة شملت عمليات كبري ومتوسطة وذات مهارة، منها «منظار جراحي للركبة لاعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، ومنظار تشخيصي للركبة مع تهذيب الغضروف الداخلي للركبة تحت مخدر نصفي بالعمليات، وعملية منظار جراحي للركبة لاستكشاف وإعادة بناء الرباط الصليبي المقطوع كليا للركبة مع خياطة الغضروف لشاب يعاني من قطع كلي بالرباط الصليبي الأمامي والقرن الأمامي للغضروف الداخلي للركبة اليمني»، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، وكل من الدكتور إسلام الشاهد رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور عمرو عبدالعال استشاري جراحة العظام ومدرب الزمالة المعتمد، والدكتور سعد طلبة، والدكتور محمود البياضي، والدكتور شادي عبده، والدكتور عبدالله فتحي، والدكتور محمد عيد أخصائي العظام، وأطباء التخدير الدكتور عصام غالي، والدكتور عماد سامي، والدكتور حسام صبري، والدكتور محمد وجيه، والدكتور طارق العساسي، وطاقم تمريض العمليات بالمستشفي، وجميع الفنيين والخدمات المعاونة، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضي بالمستشفى.