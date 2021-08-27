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وكيل الصحة بالغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح كورونا

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وكيل الصحة بالغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح كورونا وكيل الصحة بالغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح كورونا

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تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، منظومة العمل بمركز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا للمسافرين، والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج والفرق المتنقلة التي تساهم في حل أزمة التكدس على مراكز اللقاح الثابتة ومنعا لانتشار المستجد.

وأوضح وكيل صحة الغربية، أن مركز اللقاح يتأكد من بيانات المواطنين على السيستم استعدادا لتلقيهم اللقاح، ثم يطمئن الفريق الطبي على الصحة العامة للمواطن يعقبه إعطاء اللقاح للمواطن ثم تسليمه الشهادة المعتمدة عقب دفعه الرسوم المقررة.

وأضاف أن مديرية الصحة بالغرية خصصت 8 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة «QR code»، وهي: مركز طبي سعيد طنطا. مركز طبي كفر الزيات، مكتب صحة بسيون .مكتب صحة زفتي .مكتب صحة سمنود. ديوان إدارة المحلة اول. مكتب صحة قطور. مكتب صحة السنطة، ولفت إلى أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة والراغبين في السفر.

المصرى اليوم

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