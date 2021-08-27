محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج حملات الرقابة على المحال والمنافذ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية نتائج حملات مديريات التموين والطب البيطري بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستخدام الأدمي والتأكد من تاريخ صلاحيتها، بالتعاون مع الرقابه التموينية ومباحث التموين.

أسفرت الحملات عن ضبط ٦مخابز لتصرفهم في كميه تقدر بـ١٤طن دقيق مدعم مايعادل ٢٨٠شيكاره دقيق، وضبط ٥ مخابز آخرين لتسجيلهم مبيعات وهمية تقدر ب ١٠طن دقيق مايعادل ٢٠٠شيكاره دقيق، وتم تحرير محاضر للمخابز.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط ٦٠٠ كيس شيبسي وبسكويت و٢٨٨ قطعة حلوى منتهية الصلاحية، كما تم ضبط ٥٠ كيلو كبدة و٣٣٠ كيلو جمبري وأسماك و١٥ كيلو سجق، ١٤ كيلو دهون، ٤٢ كيلو لحوم، جميعهم مجهولين المصدر، بالإضافة إلى ١١كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و١٤،٥ طن ملح بمخزن يدار بدون ترخيص، كما تم اعدام ٢٠٠ دجاجة تحت الوزن وبها كدمات شديدة ومحمومة، وذلك خلال المرور على المحال والمنافذ.

وعلى جانب أخر تم ضبط ١طن أسمنت منتهي الصلاحية، ٨٦٠ عبوة حدايد وبويات، ١٢٤٥ أدوات مدرسية، ٣٢٢ قطع غيار سيارات، ٢٦٠ عبوة مستحضرات تجميل، جميعهم مجهولين المصدر.

من جانبه أشاد محافظ الاسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحيه، وكذلك منتجات مصرحة من قبل الجهات المختصة، مشدداً على تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطن وتوفير احتياجاته من مصادر معلومة ومصرح بها وتوافق الإشتراطات الصحية، تعد من أولويات الجهاز التنفيذي.