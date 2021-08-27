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«اتصالات النواب» تطالب بدمج تكنولجيا المعلومات في القطاع الاقتصادى.. لجنة الطاقة تطالب بضرائب الكربون

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«اتصالات النواب» تطالب بدمج تكنولجيا المعلومات في القطاع الاقتصادى.. لجنة الطاقة تطالب بضرائب الكربون «اتصالات النواب» تطالب بدمج تكنولجيا المعلومات في القطاع الاقتصادى.. لجنة الطاقة تطالب بضرائب الكربون

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أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال توصياتها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 /2022، وطالبت بزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، وبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

وأشارت في تقريرها إلى أهمية تشجيع الاستثمار والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها.

من ناحية أخرى طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية إعطاء قروض ميسرة للمصانع والمنشآت الصناعية لتحسين أوضاعها البيئية في توصياتها الخاصة بخطة اتلنمة الاقتصادية للعام المالى 2021 /2022، مشيرة إلى اهمية خفض نسب التلوث الناتج عنها، وكذا إعطاء حافز استثمارى لشركات القطاع الخاص..

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية وضع ضوابط على المصانع لما تخرجه من غاز ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث (ضرائب کربون)، وضع خريطة للأحمال البيئية في

المصرى اليوم

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