صحة الشرقية : المجتمع المدني يدعم مستشفي الرمد بجهاز المياه البيضاء

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وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بدور مؤسسات المجتمع المدني الهام خلال هذه الظروف الراهنة، حيث قام أحد ممثلي المجتمع المدني بدعم مستشفي طب وجراحة العيون «الرمد»، بأحدث أجهزة المياه البيضاء، وذلك لتعزيز إجراء عمليات المياه البيضاء بالمستشفي، وذلك بتكلفة تقديرية ٧٤٠ ألف جنيه.

كلف وكيل الوزارة مدير المستشفي بسرعة إنهاء الإجراءات المخزنية، والتواصل مع الشركة الموردة للجهاز للبدء في تشغيله، لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية.